В Испании туристам запретили купаться в море из-за нашествия загадочных существ
На пляжах в Испании появились опасные морские существа — ядовитые улитки, чей укус может иметь серьезные последствия для людей.
Туристам запретили заходить в воду вдоль всего семимильного участка испанского Коста-Бланки из-за редких морских существ, которые могут убить.
Об этом сообщает The Mirorr.
Красные флаги на пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура появились после появления так называемых голубых драконов, которых называют «самыми красивыми убийцами в океане».
Голубой дракон (также известный как Glaucus atlanticus — Ред .) — это морская улитка, питающаяся ядовитыми морскими существами.
Это ярко-голубое существо способно поглощать и сохранять ядовитые клетки своей добычи. Благодаря этому ее укус становится гораздо сильнее и опаснее.
Типичные симптомы укуса голубого дракона включают тошноту, боль, рвоту и острую аллергическую реакцию.
Местные власти Гуардамар-дель-Сегура приступили к превентивной операции по выявлению возможных образцов, переносимых океанскими течениями. В то же время людей предупреждают: затрагивать эти существа строго запрещено, даже в перчатках.
Отдыхающих просят сообщать о появлении «голубых драконов» спасателей. В случае укуса улиткой следует промыть пораженный участок соленой водой и немедленно обратиться в ближайший пункт первой помощи или больницы.
Из-за запрета купаться, на пляже Гуардамар-дель-Сегура стало меньше людей, однако некоторые туристы игнорировали красные флаги, рискуя при этом получить крупные штрафы.
Ранее подобный случай произошел на пляже Санта-Барбара в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьоне близ Гибралтара. Там появились красные флаги после обнаружения шести голубых драконов.
