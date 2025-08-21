ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1480
Время на прочтение
2 мин

В Испании туристам запретили купаться в море из-за нашествия загадочных существ

На пляжах в Испании появились опасные морские существа — ядовитые улитки, чей укус может иметь серьезные последствия для людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Голубой дракон

Голубой дракон / Источник: SOLARPIX.COM

Туристам запретили заходить в воду вдоль всего семимильного участка испанского Коста-Бланки из-за редких морских существ, которые могут убить.

Об этом сообщает The Mirorr.

Красные флаги на пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура появились после появления так называемых голубых драконов, которых называют «самыми красивыми убийцами в океане».

Голубой дракон (также известный как Glaucus atlanticus — Ред .) — это морская улитка, питающаяся ядовитыми морскими существами.

Это ярко-голубое существо способно поглощать и сохранять ядовитые клетки своей добычи. Благодаря этому ее укус становится гораздо сильнее и опаснее.

Голубой дракон / Источник: SOLARPIX.COM

Голубой дракон / Источник: SOLARPIX.COM

Типичные симптомы укуса голубого дракона включают тошноту, боль, рвоту и острую аллергическую реакцию.

Местные власти Гуардамар-дель-Сегура приступили к превентивной операции по выявлению возможных образцов, переносимых океанскими течениями. В то же время людей предупреждают: затрагивать эти существа строго запрещено, даже в перчатках.

Отдыхающих просят сообщать о появлении «голубых драконов» спасателей. В случае укуса улиткой следует промыть пораженный участок соленой водой и немедленно обратиться в ближайший пункт первой помощи или больницы.

Из-за запрета купаться, на пляже Гуардамар-дель-Сегура стало меньше людей, однако некоторые туристы игнорировали красные флаги, рискуя при этом получить крупные штрафы.

Ранее подобный случай произошел на пляже Санта-Барбара в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьоне близ Гибралтара. Там появились красные флаги после обнаружения шести голубых драконов.

Ранее, ТСН.ua сообщал, что во время рыбалки в Конго, британец поймал опасного хищника, атакующего крокодилов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie