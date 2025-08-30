В Испании учителя в шоке от учеников из Украины: в чем причина

Урок в школе

Украинец koliazespanyolia в ТикТок выложил видео где поделился мнениями о том, почему в Испании учителя в шоке от детей из Украины. Судя по предыдущим блогам украинца, сейчас с семьей он живет в Аликанте.

Николай рассказал, что его дочь и еще одна ученица, также украинка, получили из последних контрольных самые высокие в своем классе оценки — 9 и 10.

«Во-первых, украинцев в классе испанской школы, где учится его дочь уже больше половины. Во-вторых, испанцы не ожидали, что наши дети за полгода выучат язык и начнут хорошо учиться, часто даже лучше, чем испанские ученики», — уточняет Николай.

Автор видео призывает своих подписчиков делиться собственным опытом и мнениями на этот счет.

Видео понравились почти 42 тысячам пользователей, которые оставили более 3,4 тысячи комментариев под сообщением.

Марианна: «Наверное, это благодаря тем украинским педагогам, которые „ничего не делают на работе“?!»

Krecik Саша: «Я учитель. И первое, что мне пришло в голову, что как часто слышу о том, какие плохие наши учителя. А оказывается, что плохая у них только зарплата… Удачи!!!»

tbudchana: «Моя дочь через два года в Польше выиграла областную олимпиаду по польскому языку».

Ludasja13: «А дома 90% этих детей учатся на трояки».

Лариса: «Мои дети, из класса, разъехались по всему миру и везде первые)), некоторые через класс перепрыгнули)). По химии, физике показывают лучшие результаты, чем местные. Это Чехия, Франция, Польша, Португалия».

bambola: «Итальянская учительница говорила: я боюсь украинцев и молдаван. Наши дети? Они в начале года не умеют говорить по-итальянски, к концу года — они отличники!!!»

