В Испании установили мировой рекорд по изъятию марихуаны: видео

Беспрецедентная на международном уровне операция испанских правоохранителей закончилась изъятием более 32 тонн уже готовых к продаже "шишек" каннабиса.

В субботу, 5 ноября, в Испании завершилась массовыми арестами масштабная операция по противодействию наркоторговле. Испанские правоохранители конфисковали более 32 тонн "шишек" марихуаны, что является эквивалентом 1,1 млн растений конопли.

Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, опубликовав соответствующее видео.

Операция, приведшая к конфискации наибольшего количества каннабиса на международном уровне, получила название "Jardines" ("Сады"). Она проходила в течение нескольких недель в нескольких городах Испании.

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Операция началась с выявления нескольких плантаций промышленной конопли в городе Вильяканьяс в провинции Толедо, где ответственные лица контролировали весь процесс: у них была компания, которая покупала семена, другая компания отвечала за вывоз в поля и посадку, еще одна — следила за самым щепетильным этапом: уходом за растениями, уборкой урожая и сушкой.

"Конфискация 32 тонн "шишек" марихуаны стала наибольшим извлечением этого вещества не только в Испании, но и на международном уровне", — говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

"Шишки" были расфасованы в вакуумные упаковки и подготовлены для отправки в разные регионы Испании, а также в другие европейские страны — преимущественно в Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.

В общей сложности во время операции было задержано 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет — девять мужчин и 11 женщин.

После того, как Испания в течение нескольких десятилетий была воротами в Европу для гашиша, в последние годы здесь увеличились плантации каннабиса, привлекающие преступные группы со всего европейского континента.

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