В Испании второй за несколько дней инцидент с поездом: вблизи Барселоны погиб человек, несколько раненых

Железная дорога / © unsplash.com

Реклама

Во вторник, 20 января 2026 года, вблизи Барселоны в испанском регионе Каталония коммерческий (пассажирский) поезд столкнулся с обрушившейся на рельсы обрушенной стеной, в результате чего один человек погиб, а по меньшей мере 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает CBS News.

По информации региональных служб гражданской защиты, упавшую стену разрушил сильный дождь, прошедший этой местностью накануне. Каталонские спасательные службы направили на место происшествия 11 карет скорой и пожарных для оказания помощи пострадавшим.

Реклама

Инцидент произошел в общине Гелида (примерно в 35 минутах езды от Барселоны). Согласно официальным данным, четверо из раненых получили серьезные травмы.

Эта трагедия произошла всего через два дня после другой масштабной аварии в Испании, где столкновение двух скоростных поездов в южной части страны, в провинции Кордоба у Адамуса, привело к минимум 42 погибшим и десяткам раненых. Испания объявила трехдневный национальный траур в связи с той катастрофой.

В настоящее время продолжаются расследования обоих инцидентов, а власти работают над выяснением всех обстоятельств событий.

Напомним, ранее в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области пассажирский поезд протаранил грузовик.