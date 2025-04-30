В Испании засекретили расследование массового блекаута: суд подозревает кибератаку

Блэкаут в Испании. / © Associated Press

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Национальный суд Испании объявил начало официального расследования по масштабному отключению электроэнергии, которое произошло на Пиренейском полуострове в понедельник.

Об этом пишет El Pais.

Дело ведет следователь судья Хосе Луис Калама — он также объявил его тайной по просьбе прокуратуры.

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Как сообщили в суде, расследование должно установить, мог ли энергетический кризис быть результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры Испании. Судья Калама отметил, что причины аварии остаются неизвестными, однако из-за потенциальной угрозы национальной безопасности решено начать отдельное расследование, учитывая возможность действий "кибертеррористов".

В то же время, испанская энергетическая компания Red Eléctrica во вторник опровергла возможность кибератаки, назвав ее маловероятной.

Напомним, перебои с электроэнергией затронули миллионы людей, повлекшие временную остановку транспорта, связи и цифровых сервисов.