ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

В Испании засекретили расследование массового блекаута: суд подозревает кибератаку

Расследование должно установить, мог ли энергетический кризис быть результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры Испании.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Блэкаут в Испании

Блэкаут в Испании. / © Associated Press

Национальный суд Испании объявил начало официального расследования по масштабному отключению электроэнергии, которое произошло на Пиренейском полуострове в понедельник.

Об этом пишет El Pais.

Дело ведет следователь судья Хосе Луис Калама — он также объявил его тайной по просьбе прокуратуры.

Как сообщили в суде, расследование должно установить, мог ли энергетический кризис быть результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры Испании. Судья Калама отметил, что причины аварии остаются неизвестными, однако из-за потенциальной угрозы национальной безопасности решено начать отдельное расследование, учитывая возможность действий "кибертеррористов".

В то же время, испанская энергетическая компания Red Eléctrica во вторник опровергла возможность кибератаки, назвав ее маловероятной.

Напомним, перебои с электроэнергией затронули миллионы людей, повлекшие временную остановку транспорта, связи и цифровых сервисов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie