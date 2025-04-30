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В Испании засекретили расследование массового блекаута: суд подозревает кибератаку
Расследование должно установить, мог ли энергетический кризис быть результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры Испании.
Национальный суд Испании объявил начало официального расследования по масштабному отключению электроэнергии, которое произошло на Пиренейском полуострове в понедельник.
Об этом пишет El Pais.
Дело ведет следователь судья Хосе Луис Калама — он также объявил его тайной по просьбе прокуратуры.
Как сообщили в суде, расследование должно установить, мог ли энергетический кризис быть результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры Испании. Судья Калама отметил, что причины аварии остаются неизвестными, однако из-за потенциальной угрозы национальной безопасности решено начать отдельное расследование, учитывая возможность действий "кибертеррористов".
В то же время, испанская энергетическая компания Red Eléctrica во вторник опровергла возможность кибератаки, назвав ее маловероятной.
Напомним, перебои с электроэнергией затронули миллионы людей, повлекшие временную остановку транспорта, связи и цифровых сервисов.