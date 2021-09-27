В Испании жена сняла смерть собственного мужа, который прыгнул со скалы в море, чтобы спасти подругу (видео)

Их тела нашли только через несколько дней.

Россиянин Даниила Гагарин работал фитнес-тренером в курортном городе Торревьеха в Испании. Мужчина часто ходил к морю на берег Коста-Бланки, а его жена снимала видео, как он прыгает со скал.

Об этом сообщает Тelegram канал Mash.

Отмечается, что в тот день супруги взяли с собой подругу из Финляндии. Девушка во время шторма прыгнула со скалы в море, пытаясь повторить подвиг своего друга из России, но ее унесло волной.

Данила прыгнул вслед за ней, почти вытащил — но потом волна смыла обоих. Их тела нашли только через несколько дней.

Все это снимала на видео его жена.

Напомним:

Украинская туристка Евгения Пилипец погибла в Испании, делая селфи. Девушка работала в компании кинопродакшена. Украинка сорвалась со скалы в море, когда перелезла через забор туристической достопримечательности сделать фото. От травм девушка скончалась в больнице, так и не приходя в сознание.

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