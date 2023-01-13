В Испанию для обучения по ЗРК Hawk прибыли украинские военные (фото)

В Испанию на обучение прибыли 225 украинских военных. 20 из них будут изучать работу с зенитно-ракетными комплексами HAWK на военной базе Эль-Коперо.

Об этом сообщили на сайте испанского министерства обороны.

Также 198 участников программы, не имеющих военного опыта, пройдут базовый модуль боевой подготовки на базе Пехотной академии Толедо.

"От имени всех граждан Испании заявляю, что для меня большая честь принимать вас сегодня здесь. Испания чувствует свое родство с украинским народом. Мы восхищаемся вашим героизмом, вашим мужеством и тем, как вы защищаете свою страну", — сказала министерша обороны Маргарита Роблес, которая встретила украинцев.

Фото: Ministerio Defensa.

К слову, проходит уже второй этап обучения украинских военных в "Координационном учебном центре Толедо". В 2022 году там подготовили 110 украинцев. Центр рассчитан на подготовку 400 украинских военных каждые два месяца.

Фото: Ministerio Defensa.

Напомним, в Великобритании прошли очередные учения украинских военных управлению вертолетами Sea King, которые ВСУ вскоре получат.

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