В Испанию внезапно прорвались 50 тысяч мигрантов: начался полный хаос, власти пошли на экстренные шаги

Мигранты в Испании (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В сутки из Марокко в испанский город Сеута прибыло около 49 тысяч мигрантов — почти столько же, сколько всего живет в этом городе. Пограничники не справились с таким наплывом, потому Испания срочно направила туда армию.

Об этом сообщает BBC.

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Почему в Испанию прорвались мигранты?

Сообщается, что ситуация обострилась после того, как в начале июля Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, которых задерживают в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя быстро депортировать обратно в Марокко по прежней упрощенной процедуре.

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Правительство Испании заявляет, что новым всплеском миграции воспользовались мафия и преступные группировки. Вечером в четверг, 30 июля, сотни людей стекались в марокканский город Фнидек после распространения слухов об открытии границы.

«Это было очень тяжело. Полиция пыталась остановить нас. Но наша воля и решимость позволили нам добраться сюда», — рассказал один из прорвавшихся к анклаву мигрантов Джадид Закария, которого цитирует агентство Reuters.

По словам представителя Национальной гвардии Испании, после решения Верховного суда поток был незначительным, но впоследствии резко возрос. На обнародованных кадрах видны сотни людей, которые плывут на надувных кругах, прорываются через ворота на суше и выкрикивают «Да здравствует Испания!».

Мигранты в Испании. Скриншот с видео.

Масштабы трагедии и меры безопасности

Сообщается, что за последние дни при попытке добраться до Испании погибли по меньшей мере 18 человек, а всего за последние месяцы — 60. Из-за этого кризиса власти срочно отправили в город 200 спецназовцев и 60 военных. В пятницу туда также приедут премьер-министр Педро Санчес и министр внутренних дел, чтобы встретиться с местными властями и силовиками.

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Как отметил владелец магазина женской одежды в центре Сеуты Энрике Серрано, местные предприниматели в свою очередь создают отряды самообороны из-за опасений, что имеющихся ресурсов полиции недостаточно.

Мигранты в Испании. Скриншот с видео.

Как отреагировали политики и другие страны

События в Сеуте вызвали острую политическую дискуссию в Испании и за ее пределами.

«Ситуация в Сеуте безнадежна. Правительство не может закрывать на это глаза, ведь мы имеем дело с кризисом национальной безопасности», — подчеркнул лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо в соцсети X.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал правительство Испании ввести чрезвычайное положение. В то же время, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил об ошибочности миграционной политики испанского премьера.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони сообщила в соцсети X о возможных кардинальных шагах. Она отметила, что Италия не будет оставаться в стороне и созывает соответствующие органы. По результатам этих заседаний страна готова принять чрезвычайные меры по защите границ и безопасности граждан, в частности, рассматривает возможность приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Мигранты в Испании. Скриншот с видео.

«В вопросе нелегальной иммиграции мы не уступим ни йоту: защита границ, борьба с перевозчиками нелегальных мигрантов и обеспечение эффективной репатриации будут оставаться приоритетами нашего правительства», — добавила Мэлони.

Министерство внутренних дел Испании сотрудничает с Марокко, обсуждая «скорейшую передачу всех лиц, незаконно въехавших в Сеуту».

В ответ на ситуацию в испанском анклаве Сеута Франция ужесточает меры безопасности на границе с Испанией. Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, он приказал немедленно усилить пограничный контроль.

«Дал указания немедленно ужесточить контроль на испанской границе. Кроме того, я привлекаю Пограничные силы быстрого реагирования для проведения углубленных проверок», — отметил политик.

Напомним, ранее демограф Александр Гладун рассказал, почему украинцам грозит демографический захват мигрантами и как замена рабочей силы может заблокировать возвращение беженцев из-за границы.

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