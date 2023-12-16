В ISW назвали страну, запустившую производство бронетехники для нужд РФ

В Кыргызстане начали производить российскую бронетехнику на первом в стране предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что предприятие в городе Балыкчи занимается капитальным ремонтом и производством бронированных модификаций грузовых автомобилей ГАЗ-66М. По данным источников, страна-агрессорка Россия предоставляет часть комплектующих для выпуска машин.

Аналитики ISW отмечают, что сборка грузовых автомобилей, вероятно, производится на мощностях российской ремонтной базы. Аналитики отмечают, что киргизские и российские военные 6 и 7 декабря провели переговоры по двустороннему военному и военно-техническому сотрудничеству.

Между тем, местные чиновники отчитались, что предприятие уже вышло на полную производственную мощность. При этом объем производства держится в секрете.

"Связанный с Кремлем российский блоггер 15 декабря высоко оценил эту инициативу и заявил, что бронетехника завода, вероятно, будет популярна, несмотря на то, что канал "сомневался" в подобных инициативах в других странах бывшего СССР", — говорится в отчете ISW .

Напомним, ранее в украинском ГУР оценили запасы и производство оружия в России. Представитель разведки Андрей Юсов сообщил, что РФ дальше производит ракеты и беспилотники. У оккупантов также много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о С-300.

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