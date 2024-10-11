В ISW объяснили, на что могут повлиять украинские удары по объектам в России

Украинские удары по объектам в России могут повлиять на российские наступательные операции по всему фронту. Для этого ВСУ требуются материальные средства, возможности и разрешение.

Об этом написали в ISW.

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Российские войска полагаются на беспилотники "Шахед", чтобы наносить удары как по населенным пунктам и городам на передовой, так и в тылу, и тратить около 10 000 артиллерийских снарядов в день по передовым украинским позициям.

Как известно, за последние два месяца украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов в Жовтневом и Торопецком Тверской области, Тихорецке Краснодарского края и Карачеве Брянской области. Это привело к уничтожению десятков мест хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

Хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов в России могут заставить российское военное командование принять решение реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и материально-технического обеспечения в тыловых районах России, чтобы смягчить последствия. таких ударов на средства массово оптимизированной российской логистики для поддержки войны в Украине", – пишут в ISW.

Своевременное снятие ограничений на использование западных систем и продолжение развития собственных ударных возможностей Украины на большом расстоянии может позволить украинским силам эффективнее использовать такие уязвимые места России до того, как она развернет контрмеры.

"Украинские удары по объектам в России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские силы будут иметь материальные средства, возможности и разрешение на проведение такой кампании ударов по материально-техническим и вспомогательным объектам в России в масштабе ", – подытожили аналитики.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин стремится любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а затем двинуться на Запорожское и Николаевское направления и подтянуться на Харьковском.

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