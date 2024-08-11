В ISW объяснили, почему Кремль пытается приуменьшить масштаб событий в Курской области

Путин, в частности, хочет избежать полного перехода на военный режим и предотвратить недовольство в обществе.

Кремль не объявил военное положение в Курской, Белгородской и Брянской областях вместо режима "контртеррористической операции", поскольку не хочет предпринимать более радикальных действий в событиях и этих регионах.

Об этом пишет ISW.

Отмечается, что администрация Путина рекомендовала депутатам и сенаторам не комментировать упомянутые события "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно короче и ссылаться только на официальные заявления.

"Кремль, вероятно, решил объявить антитеррористическую операцию — в отличие от военного положения, — чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию. Это демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию ", — говорится в Отчет Института изучения войны.

На фоне этого молчания Z-каналы начали критиковать Кремль за то, что он не объявил военное положение вместо "антитеррористической операции".

"Несмотря на это, Путин хочет избежать полного перехода на военный режим и предотвратить недовольство в обществе, что может угрожать стабильности его режима", — добавили в ISW.

Отметим, американский генерал оценил тактику Украины после вторжения в Курскую область.

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