В ISW объяснили, почему Пригожин все чаще и острее критирует российское Минобороны

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что в администрации президента России есть предатели, желающие проигрыша РФ.

Острая критика главы ЧВК"Вагнер", российского бизнесмена Евгения Пригожина направлена на подрыв доверия к Минобороны РФ и продвижение его, как "лицо российской "спецоперации" в Украине".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики приводят одно из последних заявлений Пригожина, где он раскритиковал новые указания Минобороны для российских войск в Украине, которые ограничивают использование определенных персональных электронных устройств в зонах боевых действий и устанавливают более строгие указания по стандартам внешнего вида мужчин. По словам финансиста, "война – это время активных и мужественных, а не чисто выбритых, сдавших телефоны на склад".

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что в администрации президента России есть предатели, цель которых – проигрыш РФ. В ISW отмечают, что "это одна из самых смелых нападок Пригожина на Кремль на сегодняшний день".

В Кремле идет борьба за власть между Минобороны и ЧИК "Вагнер"

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается конкурировать с Минобороны РФ и другими олигархами за финансирование и так просто не сдастся в этой борьбе за власть.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россию ждут гражданские войны, а режим Путина обречен. Он отметил, что внутри России происходит борьба за власть между Минобороны и ЧИК "Вагнер", то есть между Шойгу и Пригожиным.

Как ранее писали в Институте изучения войны ISW, Пригожин продолжает использовать отчеты об "успехах" своих наемников в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей компании как единственной в РФ эффективной боевой силы.

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