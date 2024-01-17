В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Пока неизвестно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.
Белорусский режим включил пункт об использовании ядерного оружия в свою военную доктрину, чтобы отразить размещение данного вооружения на своей территории Россией.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Белоруссия в новый проект своей военной доктрины внесла возможность применения российского тактического ядерного оружия.
Эксперты ISW отметили, что пока неизвестно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.
В то же время, аналитики отметили, что в настоящее время Россия и Беларусь не проявляют желания идти на ядерную эскалацию, поэтому вероятность применения ядерного оружия остается крайне маловероятной.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Беларуси Хренин заявил о новой военной доктрине по использованию ядерного оружия.
Кроме того, мы ранее информировали, что Путин отправил ядерное оружие в Беларусь, которое разворачивают рядом с границами НАТО.
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