В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Пока неизвестно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.

Белорусский режим включил пункт об использовании ядерного оружия в свою военную доктрину, чтобы отразить размещение данного вооружения на своей территории Россией.

Также читайте Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие доставили в Беларусь

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Белоруссия в новый проект своей военной доктрины внесла возможность применения российского тактического ядерного оружия.

Эксперты ISW отметили, что пока неизвестно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.

В то же время, аналитики отметили, что в настоящее время Россия и Беларусь не проявляют желания идти на ядерную эскалацию, поэтому вероятность применения ядерного оружия остается крайне маловероятной.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Беларуси Хренин заявил о новой военной доктрине по использованию ядерного оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин отправил ядерное оружие в Беларусь, которое разворачивают рядом с границами НАТО.

Читайте также: