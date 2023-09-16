В ISW оценили, как углубление сотрудничества РФ и Китая может повлиять на ход войны в Украине

Путин заявил, что в 2023 году продолжалось наращивание объема торговли между КНР и РФ.

Между Китаем и РФ углубляются отношения, о чем свидетельствует визит 12 сентября в страну-агрессорку вице-премьер КНР Чжана Гоцина.

Об этом пишет ISW.

По данным аналитиков, в ходе переговоров речь шла об "углублении взаимовыгодного сотрудничества". В частности, вероятно, предоставлением военной поддержки России со стороны КНР, что может повлиять на военные действия в Украине.

Сам российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2023 году продолжалось наращивание объема торговли между КНР и РФ.

Чжан, в свою очередь, говорит, что Китай готов "углублять взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

"При этом, отметили аналитики ISW, сферой деятельности Чжана является передовой производственный сектор Китая, сыгравший ключевую роль в достижении цели Си Цзиньпина по самообеспеченности производства после 20-го съезда партии в октябре 2022 года. К тому же, вице-премьер' ер КНР имеет тесные связи с китайской "оборонкой", что позволяет предположить, что непублично на переговорах речь шла именно о предоставлении Китаем военной помощи РФ", — говорится в сообщении.

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Они также отметили, что китайские власти в 2023 году оказывали России военную помощь, такую как винтовки и бездымный прах.

Отметим, после посещения министром обороны Китая России и Беларуси в августе совместного демонстративного демарша G20 со стороны Пекина и Москвы в сентябре, в октябре Путин едет в Пекин на форум "Один пояс, один путь".

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