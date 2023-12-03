В ISW описали, как РФ отвлекает мир от войны в Украине, используя третью страну

В ISW напомнили, что в начале 2023 года Россия провела кампанию по дестабилизации Молдовы.

Россия может попытаться отвлечь международное сообщество от войны в Украине, дестабилизируя ситуацию в Молдове.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики привели одну из последних угроз министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 30 ноября заявил, что Молдова является "последующей жертвой гибридной войны". В ISW считают, что это заявление добавило смелости определенным пророссийским силам попытаться посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове.

Что происходит в Молдове

Пророссийский глава молдавского региона Гагаузии Евгений Гуцул 1 декабря обвинил государственную энергетическую компанию Молдовы "Молдовагаз" в блокировании Гагаузии получения газа от турецкого поставщика, с которым пророссийское региональное "правительство" договорилось вне государственных контрактов.

Гуцул заявил, что "Молдовагаз" продает газ за кубический метр дороже турецкого партнера и обвинил Молдову в игнорировании призывов Гагуазии обеспечить своих жителей дешевым газом на предстоящую зиму. Накануне президент Молдовы Майя Санду отклонила запрос Гуцула на визит, поскольку он является членом запрещенной политической партии "Шор", которую, напомнили в ISW, Россия использовала для продвижения пророссийских интересов и политической нестабильности в Молдове, пока Конституционный суд Молдовы не запретил эту партию в июне 2023 года.

В ответ на обвинение Гуцула глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что у компании нет физической или юридической возможности блокировать поставки газа на границе с Гагаузией и что она не получила необходимую документацию для изменения поставщика природного газа Гагаузии.

Стоит добавить, что Санду лишила главу "Партии регионов Молдовы" Александра Калинина молдавского гражданства 27 ноября из-за его широкой поддержки российской войны в Украине, а Калинин 1 декабря заявил о попытках "вербовать молдавских добровольцев для борьбы вместе с российскими военными в Украине".

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