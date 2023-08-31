В ISW проанализировали успешную атаку дронов на Псков: почему не сработала ПВО

Ночью на 30 августа российские силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме в Пскове уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Вероятно, эти дроны не обнаружили, потому что россияне сосредоточили ПВО на прикрытии своей столицы Москвы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" утверждают, что по аэродрому Пскова был нанесен удар более 21 дроном. К слову, в украинском ГУР говорят, что уничтожены четыре самолета Ил-76, а еще два судна могут быть повреждены.

"Возможно, российские войска сосредоточили свою противовоздушную оборону на прикрытии Москвы и каким-то образом пропустили необычно большое количество беспилотников, нанесших удары по аэродрому Пскова", — говорится в отчете.

Между тем российские источники, в частности в Минобороны, заявили, что якобы системы ПВО и РЭБ также сбивали беспилотники над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила массированный удар беспилотников по Центральному федеральному округу (крупному административному округу, включающему Москву, но не Псков).

В ISW считают, что сбитые над шестью другими областями беспилотники скорее всего направлялись в Москву или Псковскую область.

Масштабная атака на аэропорт "Псков" вызвала критику кремлевских пропагандистов и "военкоров" в отношении российских сил за их неспособность защитить территорию РФ и военные объекты, одновременно критикуя еще и недавние усилия Минобороны РФ по цензуре.

По словам военного блоггера, связанного с Кремлем, ночной удар по аэродрому свидетельствует о том, что российское ПВО не адаптировалось к защите от повторяющихся ударов беспилотников, в отличие от того, как адаптировалось российское ПВО в Крыму. Он также подверг критике российские власти за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах.

Другой "военкор" выразил обеспокоенность тем, что на западе РФ нет безопасных мест из-за технических возможностей Украины. Он отметил, что российские силы должны учитывать это при обеспечении безопасности военных и стратегических объектов.

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Напомним, ночью против 30 августа в российском Пскове на аэродроме раздались сильные взрывы. из-за атаки неизвестных дронов. Российские пропагандисты писали об уничтоженных самолетах.

В украинской разведке подтвердили уничтожение четырех российских самолетов Ил-76 в Пскове. Сообщения, уничтоженные бомбардировщиком Ту-22, не подтверждены.

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