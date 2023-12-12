В ISW рассказали, как Россия хочет показать легитимность оккупации

Объявив проведение президентских "выборов" на захваченных территориях Украины, Россия пытается легитимизировать оккупацию.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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"ЦИК принял решение о проведении выборов на оккупированных территориях, где на всех, кроме Крыма, действует военное положение, по согласованию с Минобороны (МО), ФСБ и оккупационной властью. Российское законодательство, в частности, требует от ЦИК консультироваться с этими органами во время рассмотрения вопрос о проведении выборов на территориях с военным положением, включая оккупированную Украину", — отметили в ISW.

Аналитики считают, что Россия, вероятно, использует президентские "выборы", чтобы еще больше придать легитимность своей оккупации Украины. Там напомнили, что подобный сценарий Россия применила во время незаконного "референдума" об аннексии 2022 во время региональных выборов 2023 года.

"ЦИК, вероятно, будет использовать разные процедуры, чтобы фальсифицировать голоса в пользу Путина и претендовать на высокую явку избирателей, в то же время ложно представляя международному сообществу участие оккупированной Украины в выборах как законное", — подчеркнули в Институте изучения войны.

Напомним, 8 декабря российский диктатор Владимир Путин, у власти более 20 лет, объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в РФ в 2024 году.

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