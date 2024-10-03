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В ISW рассказали, как Россия использует конфликт на Ближнем Востоке

В ISW рассказали, как Россия использует конфликт на Ближнем Востоке

Кремль пытается использовать конфликт на Ближнем Востоке

Кремль стремится пользоваться конфликтом на Ближнем Востоке.

Москва хочет использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы продвинуть в регионе международные структуры, в которых она доминирует. В частности, Кремль пропагандирует создание альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов выступил с осуждением наземной операции Израиля на юге Ливана против боевиков Хезболлы. Он заявил, что Россия выступает против того, что она называет "политическими убийствами".

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта, а глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с неназванными послами арабских государств призвал прекращение военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности", — говорится в публикации ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Defense Express дали оценку атаке Ирана по Израилю.

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