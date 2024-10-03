В ISW рассказали, как Россия использует конфликт на Ближнем Востоке

Москва хочет использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы продвинуть в регионе международные структуры, в которых она доминирует. В частности, Кремль пропагандирует создание альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов выступил с осуждением наземной операции Израиля на юге Ливана против боевиков Хезболлы. Он заявил, что Россия выступает против того, что она называет "политическими убийствами".

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта, а глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с неназванными послами арабских государств призвал прекращение военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности", — говорится в публикации ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Defense Express дали оценку атаке Ирана по Израилю.

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