В ISW рассказали, как Россия использует конфликт на Ближнем Востоке

Кремль стремится пользоваться конфликтом на Ближнем Востоке.
Москва хочет использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы продвинуть в регионе международные структуры, в которых она доминирует. В частности, Кремль пропагандирует создание альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Сообщается, что замминистра иностранных дел России Михаил Богданов выступил с осуждением наземной операции Израиля на юге Ливана против боевиков Хезболлы. Он заявил, что Россия выступает против того, что она называет "политическими убийствами".
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта, а глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с неназванными послами арабских государств призвал прекращение военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.
"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности", — говорится в публикации ISW.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Defense Express дали оценку атаке Ирана по Израилю.
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