В ISW спрогнозировали будущее "вагнеровцев" после сделки с "Росгвардией"

"Отношения между ЧВК "Вагнер" и российским правительством пока неясны.

Наемники ЧВК "Вагнер" после гибели их предводителя Евгения Пригожина, вероятно, продолжат функционировать под руководством Росгвардии.

Об этом пишет ISW.

Как отмечают аналитики, на сегодняшний день уже якобы даже было заключено соглашение между этими двумя субъектами.

"Собственно, вроде бы командир частного батальона Антон Елизаров с позывным "Лотос" достиг соглашения с Росгвардией. Согласно ему личный состав группы "Вагнера" должен подписать индивидуальные и групповые соглашения о присоединении к Росгвардии до 1 января 2024 года", — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, соответствующие документы свидетельствуют о том, что ПИК не только продолжит функционировать, но сохранит свою символику.

Отметим, что часть бойцов батальона уже подписала контракты по минобороны России, которую представляет некий Андрей Трошев.

"Отношения между ЧВК "Вагнер" и российским правительством пока непонятны, поскольку президент России Путин публично поддержал Трошева и подчинил некоторые элементы батальона минобороны — однако это с одной стороны. Тогда как с другой, минобороны России нужно будет поставлять Росгвардии необходимое оборудование", — отмечают в ISW.

ЧВК "Вагнер" после гибели Пригожина

ЧВК "Вагнер" может снова представлять серьезную угрозу для украинских военных, если консолидируется с единственным лидером и перейдет в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ. Среди потенциальных предводителей сын Евгения Пригожина – Павел.

Кремль даже после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" продолжает использовать боевиков. Впрочем, теперь "вагнеровцам" не доверяют, как прежде, а также больше следят.

Российский президент-диктатор Владимир Путин на днях встретился с экскомандиром ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым и поручил ему собрать новые подразделения для войны против Украины.

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