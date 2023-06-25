В ISW спрогнозировали, как сыграет на руку Лукашенко мятеж Пригожина в РФ

Решающая роль самопровозглашенного президента Беларуси во вчерашней попытке бунта предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина унизительна для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Как отмечают аналитики, вчерашняя ситуация обеспечила Лукашенко некоторые плюсы.

"Лукашенко попытается использовать деэскалацию вооруженного восстания для достижения своих целей, таких как отсрочка формализации союзного государства РФ и Беларуси или предотвращение использования Путиным белорусских ВС в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мятеж Пригожина выявил серьезные проблемы Кремля и Минобороны РФ.

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Несмотря на это, в Институте подчеркивают, что вряд ли вчерашнее "выступление" было инсценировано.

"Этот мятеж обнаружил слабость российских силовых структур и показал неспособность Путина своевременно использовать силы для отражения внутренней угрозы и еще больше взорвал его силовую монополию. Быстрое наступление Пригожина на Москву выставило на посмешище большую часть российских регулярных ресниц", — говорят в Институте.

Явное удивление Кремля поступком Пригожина свидетельствует и о пробелах в русской внутренней разведке.

"Мы... не прогнозируем скорый крах российского правительства... Однако мятеж Пригожина и разрешение событий 23 и 24 июня, хотя и не обязательно это борьба между Пригожиным и Кремлем в широком смысле, но скорее всего, нанесут существенный ущерб правительству Путина и военным усилиям России в Украине", — подытожили в Институте.

Добавим, что восстание Пригожина продемонстрировало, что российским силам не хватает резервов у многих тыловых районов.

Примечательно, что к неудачному путчу основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен кум Путина, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук.