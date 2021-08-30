В Италии 34-летняя украинка после успешной операции выбросилась из окна больницы и погибла

В Италии 34-летняя украинка после успешной операции выбросилась из окна больницы и погибла

Причины трагедии расследует итальянская полиция.

В Неаполе, что в Италии, 34-летняя украинка после операции выбросилась с 4 этажа местной больницы. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщает ilmattino.it.

На улице Джованни Нинни поздно вечером нашли тело молодой женщины. Как выяснилось — это 34-летняя украинка, которой в больнице Пеллегрини несколько дней назад сделали операцию из-за катаракты. Известно, что вмешательство было успешным и женщину поместили в офтальмологическое отделение, где она хорошо себя чувствовала.

Обстоятельства трагедии расследует итальянская полиция. В Италии устанавливают знакомых женщины и опрашивают медиков, чтобы выяснить причины гибели украинки.

Напомним, в итальянском городе Сатриано на 20-летнюю девушку напала стая бездомных собак во время романтического пикника со своим парнем. От укусов студентка умерла.

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