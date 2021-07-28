В Италии 99% смертей от коронавируса приходятся на не полностью вакцинированных граждан

В Италии 99% смертей от коронавируса приходятся на не полностью вакцинированных граждан

Почти 57% населения страны старше 12 лет полностью привиты от коронавируса.

В Италии за последние полгода 99% умерших от COVID-19 жителей не получили полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщил Национальный институт здравоохранения Италии (ISS).

Согласно результатам его исследования, было зафиксировано 423 летальных случая среди полностью вакцинированных людей. Это составляет 1,2% от общего количества связанных с коронавирусом случаев смерти с февраля этого года.

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В то же время средний возраст полностью привитых умерших составил примерно 88 лет. Это на 8 лет больше, чем среди умерших, которые не прошли полноценную вакцинацию. Кроме того, у привитых умерших было больше хронических заболеваний.

В Минздраве Италии сообщили, что сейчас почти 57% населения страны старше 12 лет полностью привиты от коронавируса. За последние сутки в стране обнаружили 4 522 случая заболевания COVID-19.

Всего в Италии за время пандемии диагностировали более 4,3 миллиона заражений коронавирусом, более чем 127,9 тысячи инфицированных умерли.

На прошлой неделе власти страны объявили, что с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать полностью вакцинированных от COVID-19. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" — документ с данными о вакцинации — не потребуется.

Как сообщалось, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что вакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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