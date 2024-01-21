В Италии анонсировали показ российского фильма о войне на Украине: чем все закончилось

Показ был запланирован на воскресенье, 18 февраля, в театре Сан-Леонардо, принадлежащем епископской курии.

В итальянском городе Витербо в регионе Лацио запланировали показ российского пропагандистского фильма "Свидетель", содержащий лживую информацию о событиях российско-украинской войны. После широкой огласки этого события в администрации кинотеатра сообщили, что демонстрация фильма будет отменена.

Об этом сообщает местное издание Viterbo Today.

Показ был запланирован на воскресенье, 18 февраля, в театре Сан-Леонардо, принадлежащем епископской курии. Судя по анонсу, его должны сопровождать выступления Винченцо Лоруссо с пророссийского сайта Donbass Italia и отличающегося антиукраинской позицией журналиста Андреа Лучиди.

С критикой таких намерений выступил местный адвокат и политик Джакомо Барелли, призвавший вмешаться в ситуацию администрацию театра и всех, кто имеет влияние на решения, в частности епископа Орацио Франческо Пьяцца и мэра Кьяру Фронтини.

Он отметил, что подобные показы фильма были отменены в других итальянских городах – Болонье и Турине, и призвал не допустить подобного прецедента в Витербо. Барелли осудил российскую дезинформацию в Италии и обратил внимание на манипуляцию Кремля.

Фильм "Свидетель" вышел в московский прокат в августе 2023 года за финансирование Министерства культуры России. Он рассказывает историю бельгийского скрипача в Украине во время российского вторжения и показывает украинских солдат жестокими неонацистами.

Барелли подчеркнул, что такая точка зрения является частью российской пропаганды.

Впоследствии местные СМИ опубликовали заявление администрации театра, из которого следует, что показ пропагандистского фильма не состоится.

"Театр Сан-Леонардо, получив предложение, решил не соглашаться на показ, понимая, что большинством людей этот фильм будет воспринят как противоречивый", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр итальянского города Модена Джан Карло Музарелли отреагировал на планы провести там пропагандистское мероприятие о "расцвете" оккупированного Мариуполя. Чиновник заявил, что не поддерживает подобные инициативы.

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