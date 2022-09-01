В Италии арестовали более десятка вилл друга Путина: на одной из них находились украинцы

В Италии наложили административный арест на 11 единиц недвижимости, принадлежащих близкому к Путину миллиардеру Моше Кантору.

Стало известно, что итальянские власти арестовали недвижимость российского олигарха на Сардинии.

Об этом пишет L´Unione Sarda.

Вячеслав Моше Кантор – 68-летний российский бизнесмен еврейского происхождения, один из ведущих мировых производителей удобрений "Акрона" и близкий друг Путина. Издание Forbes оценивало его состояние в 4,6 миллиарда долларов.

В апреле 2022 года попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, поскольку был признан олигархом, близким к российскому диктатору. После этого Кантор передал свою долю в управление менеджмента.

Именно из-за этих санкций итальянские власти наложили арест на 11 вилл в Порто-Ротондо, зарегистрированных непосредственно на Кантора или связанных с ним лиц. Сообщается также, что во время ареста на одной из вилл бизнесмена были граждане Украины, уехавшие за границу из-за российского вторжения. Ситуацию связывают с тем, что у жены Кантора есть украинское происхождение.

Напомним, ЕС полностью останавливает действие соглашения об упрощении визового режима с РФ с 2007 года.

Это компромиссное решение и главный результат неформального саммита министров иностранных дел Евросоюза в Праге и долгой дискуссии о целесообразности введения тотального визового эмбарго для россиян.

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