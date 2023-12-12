В Италии археологи раскопали остатки римского города: что в нем было

Работы в городе археологи приступили еще в 2010 году.

Ученые нашли в итальянском городе Пиньятаро-Интерамна остатки римского театра, базара и речного порта.

Об этом сообщают на сайте Кембриджского университета.

Как рассказали исследователи, упадок города начался примерно на 300 лет позже, чем считалось до сих пор.

"В результате обнаружили большой склад, храм и комплекс бань, которые, по мнению ученых, были речным портом в период с конца I века до нашей эры до IV века нашей эры", — говорится в сообщении

На территории около 24 гектаров учёные провели серию раскопок, выполнили магнитную и георадарную съемку.

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Крытый театр мог разместить в себе 1500 человек.

"Также ученые обнаружили 19 внутренних зданий и территории земель, где, по их мнению, был базар, где продавали крупный скот и овец", — говорится в сообщении.

Работы в городе археологи приступили еще в 2010 году.

"Еще в 2010 году мы с профессором Мартином Миллеттом начали работу, казалось, максимально бесперспективного места, поскольку его никто никогда не пытался раскопать. Такое редко случается в Италии", – сообщил автор исследования Алессандро Лаунаро.

Также он предполагает, что в городе могли проживать около 2000 жителей и покинули его из-за опасности вторжения племя лангобардов в конце VI века нашей эры.

Напомним, мужчина с металлоискателем обнаружил 1000-летнюю золотую монету. с изображением Иисуса Христа.

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