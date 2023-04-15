В Италии будут штрафовать туристов на 60 тысяч евро: какая причина

Власти Италии хотят ввести более суровые наказания для вандалов, которые наносят ущерб памятникам или другим культурным объектам.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано поддержал закон, предусматривающий более суровые наказания для нарушителей, наносящих ущерб памятникам культуры. Штрафы могут достигать 60 тысяч евро.

Об этом сообщает The Independent.

Соответствующее решение было принято на фоне увеличения количества случаев повреждения культурных объектов и недобросовестными туристами, и протестующими, устраивающими разные акции, в том числе с применением краски и других субстанций.

"Нападения на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем. Для их очистки необходимо вмешательство узкоспециализированного персонала и использование очень дорогих машин. Тот, кто совершает эти действия, должен также взять на себя финансовую ответственность", — говорится в заявлении министра Санджулиано.

Отмечается, что штраф за вандализм будет начинаться с 10 000 евро и может достигать 60 000 евро.

Напомним, итальянцев, использующих английские и другие иностранные слова в официальных сообщениях, могут оштрафовать на сумму до 100000 евро согласно новому законодательству.

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