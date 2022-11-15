В Италии бывший муж жестоко зарезал 23-летнюю украинку

Женщина вместе с трехлетним сыном прибыла в страну в марте, убегая от войны в Украине.

В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку Анастасию Алашри.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere Di Bologna.

Анастасию со следами трех ножевых ранений обнаружили в сельской местности Вилла Джулия, на территории Фано (Пезаро-Урбино). В убийстве подозревают ее бывшего супруга-египтянина. Его задержали на вокзале в Болонье.

По словам итальянских правоохранителей, молодая женщина из Украины прибыла в Италию в марте, убегая от войны вместе со своим 3-летним сыном.

В воскресенье, 13 ноября, она не вышла на работу. Женщину искали весь вечер, пока на следующее утро спасатели и полицейские не нашли ее тело.

В полиции отметили, что в последние месяцы отношения Анастасии и ее экс-мужа, 32-летнего египтянина, становились все более конфликтными. Несколько дней назад, 11 ноября, она обратилась к карабинерам, чтобы сообщить о преследованиях, испытываемых от египтянина в течение некоторого времени.

Анастасия покинула дом и скрылась у друга и коллеги по работе. Через несколько дней она решила вернуться домой, чтобы забрать личные вещи: здесь она встретила своего бывшего мужа, с которым возникла очередная ссора. После этого ее никто не видел.

Ранее сообщалось, что в Польше 14-летний местный подросток молотком избил 7-летнюю девочку из Украины.

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