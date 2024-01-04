В Италии готовят выставку об "успехах" окупантов в "восстановлении" Мариуполя: реакция МИД

Пропагандисты из "Ассоциации содействия культурной интеграции между Италией и Россией" запланировали в итальянском городе Модена мероприятие с восхвалением окупантов, которые якобы осуществляют в Мариуполе "быстрый процесс восстановления под эгидой институтов Российской Федерации".

Об этом говорится на Facebook-странице организаторов происшествия.

Инициатива запланирована на 20 января в городском общественном зале на Виа Витербо.

Что известно о выставке и организаторах

Обнародовав анонс события в соцсетях, российская "культурная ассоциация" определила Мариуполь как "город-символ народного восстания Донбасса против киевской хунты" и "город-мученик бандеровской оккупации, которая длилась восемь лет".

На выставке организаторы хотят представить общественности Модены "результаты новой городской администрации", достигнутые после "освобождения" Мариуполя.

Спикерами этого пропагандистского действа заявлены президент ассоциации Лука Росси, генеральный консул России Дмитрий Штодин, итальянский представитель Международного движения русофилов Элизео Бертолази и журналист Андреа Лучиди.

Двух последних итальянская печать называет известными путинскими пропагандистами. Андреа Лучиди известен своими пропагандистскими сюжетами из Мариуполя, в которых он рассказывал о том, как россияне якобы оказывают жилье и денежную поддержку мариупольцам.

Возмущение в Италии

Как сообщает издание Il Resto del Carlino, сенатор от Демократической партии Филиппо Сенси выразил свое возмущение на социальной платформе Х (когда-то известная как Twitter).

“Меня глубоко оскорбляет, что пророссийская ассоциация может осуществлять свою пропаганду по Мариуполю, городу-мученику воюющей Украины, в общественном зале в Модене 20 января. Я надеюсь, что мэр Джан Карло Муццарелли, человек достойный уважения, не даст этому места”, — написал итальянский политик.

В ответ городской голова заверил, что позиция городских властей "относительно конфликта, вызванного вторжением в Украину, никогда не подвергалась сомнению", и агресором является Россия.

"Администрация проверит, соответствовало ли предоставление комнаты процедурам и принципам муниципального регулирования", — написал Муцарелли в ответ сенатору.

Реакция МИД

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии hromadske назвал выставку в Модене провокацией и сказал, что МИД поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет сооответствующая реакция”, — отметил он.

Напомним, Украина и Италия, которая будет председательствовать в G7 в следующем году, начали двусторонние консультации по гарантиям безопасности.

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