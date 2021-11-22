В Италии из-за опасных вулканических газов эвакуируют жителей острова

Эвакуация будет производиться только ночью.

Из-за опасных газов от вулканической активности жителей острова Вулькано, расположенного у северного побережья Сицилии, будут эвакуировать каждую ночь в течение определенного периода.

Об этом сообщает Reuters на заявление мэра итальянского острова Вулькано Марка Джорджианни.

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Процедура эвакуации действует с понедельника и будет производиться в течение ближайшего месяца. Мэр Осторова пояснил, что около 300 жителей не смогут спать в своих домах между 23:00 и 6 утра. Кроме того, на острове, являющемся частью Эолийского архипелага, также будет запрещен туризм. Эвакуированных жителей будут размещать в другом месте на острове.

Муниципалитет предоставит гранты, чтобы помочь тем, кто вынужден найти другое место для проживания, но жизнь на острове в течение дня будет продолжаться как обычно.

На прошлой неделе Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) заявил, что уровень углекислого газа был "чрезвычайно высоким" вокруг кратера вулкана.

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