В Италии из-за спагетти во время отдыха умер 7-летний мальчик из Великобритании

После того, как мальчик съел макароны, он потерял сознание на глазах у своих родителей.

7-летний Камерон Вахид из Великобритании умер во время отдыха в Италии. Трагедия произошла после того, как ребенок съел спагетти, из-за чего у мальчика произошел анафилактический шок.

Об этом сообщает издание mirror.co.uk.

Также читайте Более 160 пищевых продуктов могут вызвать аллергию: в ЦОЗ назвали самые распространенные аллергены

7-летний мальчик отдыхал вместе со своей семьей в городе Равелло на Амальфитанское побережье Италии. У него начался тяжелый анафилактический шок после того, как он съел макароны. При этом персонал ресторана предупредили о тяжелой аллергии Кэмерона на молочные продукты, однако официантка, не поняв просьбу туристов, заверила, что пища полностью безопасна.

После того, как мальчик съел макароны, он потерял сознание на глазах у своей матери Кассандры, отца Риздвана и младшего брата Эйдана. Через несколько минут после того, как Камерон вернулся к своему туристическому автобусу, у него случился приступ, а затем на главной площади города остановилось сердце. Мать мальчика, которая работает медсестрой, успела дать сыну лекарства, однако он умер через три дня в больнице Неаполя.

mirror.co.uk

После смерти мальчика семья длительное время судилась с рестораном La Margherita Villa Giuseppina, в котором произошла трагедия. В 2019 году официантку заведения признали виновной в непредумышленном убийстве. Ее обвинили в том, что она не указала на потенциально опасные продукты, которые входили в состав спагетти. Оказалось, что в составе соуса, который готовил повар к спагетти, было молоко. Однако повара суд оправдал. Семье также присудили компенсацию в размере 288 тыс. фунтов.

Семья призналась, что у Камерона всегда была сильная аллергия на молочные продукты, однако они пытались его уберечь от беды. После смерти сына его отец стал членом благотворительной организации Allergy UK, которая заботится о людях с аллергией. Родители мальчика рассказали, что они до сих пор не могут смириться со смертью сына, а потому решили помогать избежать трагедий другим. Также они добавляют, что им важно, что они смогли добиться справедливости.

Специалист по международным тяжелым телесным повреждениям Даниэл Матчетт рассказал, что семья очень тяжело пережила смерть своего сына, а теперь хочет объяснить всем в мире о том, что аллергия — это очень серьезное заболевание.

Напомним, в Минздраве рассказали о симптомах и мифах сезонной аллергии.

Во Львове во время спортивного марафона умер 23-летний бегун – "Секретные материалы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку