В Италии мужчина подстрелил 18-летнего парня, который защищал свою мать-украинку

В Италии в городе Новате-Миланезе 45-летний мужчина тяжело ранил 18-летнего украинца

Об этом пишет итальянское издание tgcom24.mediaset.it.

По данным СМИ, событие произошло в субботу, 5 сентября. Там 45-летний албанец устроил конфликт с сыном своей сожительницы, 39-летней украинки.

Во время ссоры сожитель матери выстерил у 18-летнего парня. Украинца госпитализировали с тяжелым ранением в одну из больниц Милана.

"В доме, где спор закончился стрельбой, была найдена гильза, пистолет, из которого стрелял 45-летний мужчина, который, как сообщалось, был похищен в 2013 году в Сассуоло, и 40 патронов того же калибра", — пишут итальянские СМИ.

Издание ilgiorno.it утверждает, что парень защищал свою мать от отчима, который якобы регулярно избивал украинку. Однако у подозреваемого другая версия событий, мол, парень тоже его ударил.

"46-летний мужчина, водитель грузовика родом из Албании, был допрошен очередным прокурором Паоло Сторари и признал, что был не прав, и объяснил свою реакцию: по его словам, 18-летний парень избил его после того, как поссорился со своей сожительницей, матерью юноши, и дал ей пощечину. По словам 45-летнего мужчины, этот поступок был продиктован сложной семейной ситуацией", - пишет издание.

Другое итальянское СМИ ilmattino.it сообщает, что украинка и албанец живут вместе с 6-летней девочкой и двумя ребятами в возрасте 15 и 18 лет. Когда отчим снова избивал женщину, дети испугались и 15-летний парень пытался защитить мать, однако, когда у него это не получилось, позвонил брату и тот прибежал. Тогда между ним и мужчиной произошел конфликт, закончившийся стрельбой.

Парень в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

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