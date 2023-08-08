В Италии мужчину раздавили тысячи килограммов сыра: подробности инцидента

Итальянский сыроварь умер 6 августа после того, как его придавило тысячами головок сыра на складе его фабрики в Бергамо, на севере Италии, сообщили местные власти.

Об этом пишет CNN.

74-летний Джакомо Кьяппарини зашел на склад, чтобы проверить автоматическую работу, которая использовалась для очистки сыра во время процесса выдержки на складе его компании.

На момент его смерти там было около 10 коридоров с полками от пола до потолка, где хранилось более 25 тысяч головок твердого сыра Грана Падано, каждая из которых весит по 40 кг.

Непонятно, как произошел начальный коллапс, приведший к тому, что власть называет "эффектом домино", приведшим к гибели сыровара.

Представители полиции, пожарной бригады, двух служб скорой помощи и других местных органов власти говорят, что их вызвали на место происшествия около 21:00 по местному времени 6 августа (15:00 по восточноевропейскому времени).

Понадобилось больше 11 часов, чтобы найти тело Кьяппарини под завалами сыра. Его опознала семья, живущая и работающая на территории сыроварни.

Джакомо Кьяппарини со своей семьей/Twitter

Фабрика Кьяппарини была основана в конце 1970-х годов и производит около 15 000 головок сыра Грана Падано ежегодно, используя молоко коров, выращенных на фабрике, согласно информации на сайте компании. Сыр выдерживается от 12 до 70 месяцев.

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