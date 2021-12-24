В Италии на фоне нового максимума COVID-больных запретили публичные празднования Нового года

В Италии на фоне нового максимума COVID-больных запретили публичные празднования Нового года

До 31 января все концерты и мероприятия под открытым небом будут запрещены, а ношение масок на улице снова станет обязательным.

В Италии в четверг, 23 декабря, зафиксировали 44 595 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на итальянское Министерство здравоохранения сообщает The Guardian.

Отмечается, что от осложнений коронавирусной инфекции в стране скончались еще 168 человек. Между тем в больницах по всей стране остаются 8 722 пациента с подтвержденным SARS-CoV-2.

В четверг в отделения интенсивной терапии госпитализировали 93 инфицированных, в результате чего общее количество больных в них увеличилось до 1023.

На фоне рекордного показателя заболеваемости итальянское правительство запретило все публичные празднования Нового года. По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанцы, до 31 января все концерты и мероприятия под открытым небом будут запрещены, а дискотеки и клубы — закрыты.

Кроме того, ношение масок на улице снова станет обязательным. Сперанца, в частности, приказал гражданам использовать маски Ffp2 в общественном транспорте и публичных местах, в частности в театрах и кинотеатрах, а также во время спортивных мероприятий.

Напомним, что с 16 декабря Италия запретила въезд всем украинцам, в том числе и COVID-вакцинированным, которые хотели попасть туда в туристических целях.

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