В Италии напали на активистов с украинскими флагами: видео

В двух итальянских городах на участников антифашистского марша, которые пришли на акцию с украинскими флагами, были совершены нападения. В частности, в Риме на них напали активисты из коммунистической организации Cambiare Rotta.

Об этом сообщает издание la Repubblica.

Инцидент произошел 25 апреля во время празднования Дня освобождения — национального дня памяти об окончании нацистской оккупации Италии и победе над фашистским режимом во Второй мировой войне.

Группа участников из либерально-демократических движений +Europa и Radicali Italiani пришла на мероприятие с флагами Украины.

Коммунистические активисты, которые повторяют кремлевские нарративы и называют правительство в Киеве «нацистским режимом», вырывали из рук участников марша украинские флаги. Также был применен перцовый газ.

Некоторым участникам марша из движения +Europa, включая президента Маттео Галлисси, который получил царапину роговицы, понадобилась медицинская помощь.

Нападавшие кричали «Вы — нацисты!», «Долой фашистов с марша!» и требовали убрать украинские флаги.

По информации итальянского издания Leggo, еще один инцидент произошел в городе Болонье. Здесь к маршу не допустили пожилого мужчину, который пришел на акцию с украинским флагом.

Такую ситуацию гневно прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает tgcom24.

«Во время некоторых демонстраций 25 апреля, демонстраций, которые должны были отмечать свободу от любого угнетения, нападения были направлены на тех, кто нес украинский флаг, флаг народа, который борется за свою свободу против захватчика. Мы даже видели невероятные кадры того, как пожилого человека не пускают к участию в демонстрации», — сказала она.

Мелони подчеркнула, что такие действия свидетельствуют о проблеме тех, кто считает, что таким образом «защищает свободу и демократию».

Посольство Украины в Италии назвало «неприемлемой» агрессию против людей, которые держали украинские флаги. В то же время там поблагодарили итальянское правительство и всех итальянцев, которые поддерживают Украину во время российской агрессии.

