В Италии нашли мумию женщины, которая просидела за обеденным столом более 2 лет

В Италии нашли мумию женщины, которая просидела за обеденным столом более 2 лет

Тело женщины полиция обнаружила случайно.

В Италии в собственном доме нашли тело женщины, которая умерла 2 года назад. Итальянка сидела за обеденным столом, а ее тело успело мумифицироваться.

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Об этом сообщает The Guardian.

Итальянская полиция обнаружила мумифицированные останки женщины, сидевшей за столом более чем через два года после смерти. 70-летнюю Маринеллу Беретту, у которой не было живых родственников, нашли в ее доме в севере Италии. Полиция нашла ее останки, когда правоохранители обходили дома и предупреждали население о сильном ветре.

По данным итальянских СМИ, ее не видели соседи не менее двух с половиной лет. Они не видели Беретту с сентября 2019 года и предполагали, что она переехала в начале пандемии коронавируса, поразившей север Италии в 2020 году.

"То, что произошло с Маринеллой Береттой в Комо, забытое одиночество, вредит нашей совести, никого нельзя оставлять в одиночестве", — заявила министр семьи Елена Бонетти в Facebook.

Согласно отчету Национального института статистики за 2018 год, почти 40% людей старше 75 лет в Италии живут одиноко. Еще столько же сказали, что у них нет ни родственников, ни друзей, к которым можно было бы обратиться в случае необходимости.

"Тайна невидимой жизни Маринеллы за закрытыми воротами ее коттеджа дает нам ужасный урок", – говорится в газете Messaggero. "Настоящая грусть не в том, что другие не заметили ее смерть. Дело в том, что они не осознавали, что Маринелла Беретта жива".

Напомним, что в египетском городе Асуан археологи обнаружили семейную усыпальницу, в которой находилось 30 мумий. Гробница была скрыта в здании, внутренние части которого были обожжены.

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