В Италии назвали условие окончания войны в Украине

Гвидо Крозетто / © Associated Press

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украину уже можно считать победительницей в войне с Россией, если оценивать результат, исходя из первоначальных планов Кремля. По его мнению, Москва не смогла реализовать главные цели полномасштабного вторжения — быстро захватить украинскую столицу и покорить страну.

Об этом Крозетто сказал в интервью агентству ANSA во время встречи министров обороны Великобритании, Италии, Канады и Японии в Лондоне, сообщает Il Sole 24 Ore.

«Украина уже выиграла войну, если вспомнить, с чего все начиналось», — заявил глава итальянского оборонного ведомства.

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Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения многие прогнозировали падение Киева в течение нескольких дней.

«Четыре года назад все думали, что Россия дойдет до Киева через неделю. США даже отправили самолет для эвакуации президента Владимира Зеленского. Но четыре года спустя Россия застряла на линии фронта», — сказал Крозетто.

По словам министра, российская армия ежемесячно теряет около 30 тыс. военных убитыми и ранеными, в то время как Украина смогла кардинально изменить характер современной войны.

«Украина до сих пор существует, она сильна и каждый день делает войну все сложнее для Владимира Путина. Она научила весь мир новым подходам к ведению боевых действий, в частности, благодаря использованию беспилотников», — подчеркнул он.

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Крозетто также высказался о возможном завершении войны.

«Война закончится тогда, когда Россия хотя бы на 24 или 48 часов перестанет бомбить Украину. С начала полномасштабного вторжения не было ни одного дня, когда оно полностью прекратило атаки», — отметил итальянский министр.

Зеленский сообщил о подготовке к новым сценариям

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование готовится к разным сценариям развития ситуации на северном направлении.

По его словам, вместе с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой и заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой он провел совещание с командирами армейских корпусов.

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Президент сообщил, что во время встречи обсудили потребности фронта, защиту приграничных территорий и подготовку к возможным действиям России в направлении Черниговской и Киевской областей с учетом данных украинской разведки.

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