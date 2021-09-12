В Италии неизвестный устроил кровавую резню в автобусе: среди пострадавших пятилетний ребенок

Среди жертв нападающего пятилетний ребенок, которому он нанес удар в горло.

В итальянском городе Римини в субботу, 11 сентября, выходец из Сомали напал с ножом на пятерых человек, в том числе ребенка.

Об этом сообщает TGCOM24.

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе №11, когда две контролерши попросили у мужчины показать билет на проезд. Иностранец в ответ вытащил нож и ранил обоих сотрудниц.

После этого злоумышленник начал угрожать водителю, приказывая ему открыть дверь. Так нападающему удалось выйти из автобуса и сбежать. Скрываясь от правоохранителей, сомалиец пытался угнать автомобиль и угрожал водителю.

До задержания мужчина нанес ножевые ранения еще трем людям, в частности женщине и пятилетнему ребенку. Последнего он ранил в область горла.

Известно, что контролерши, которые первыми пострадали от рук нападавшего, получили легкие травмы, о состоянии других жертв информации нет.

Через более чем час после совершения преступления подозреваемого задержали у железнодорожных путей. Мотивы остаются неизвестными, однако правоохранители исключили версию о теракте.

Арестованный ранее состоял на учете в учреждении Красного Креста и, по словам свидетелей, проявлял жестокость и агрессивность. Следователи также не исключают, что иностранец находился под воздействием наркотиков.

Сомалиец прибыл в Европу на несколько лет и побывал в других странах до прибытия в Италию. Несколько месяцев назад он подал заявление о предоставлении ему статуса беженца.

Как сообщалось, в Германии в резне в центре Вюрцбурга, в результате которой погибли три человека, подозревают 24-летнего иммигранта из Сомали. Мужчина, находясь в универмаге, схватил с полки кухонный нож и зарезал продавщицу и двух покупательниц, после чего вышел на улицу и начал нападать на прохожих.

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