В Италии невакцинированные граждане не смогут посещать рестораны даже с COVID-тестом

Итальянское правительство одобрило усиленный "Green Pass", исключающий возможность COVID-тестирования для определенных видов деятельности в помещении.
В Италии в среду, 24 ноября, заявили об ограничении невакцинированным от COVID-19 жителям доступа к ряду общественных мест.
Об этом сообщает The Associated Press.
Согласно решению правительства, с 6 декабря по как минимум 15 января питаться в помещении ресторанов, ходить в кино и посещать спортивные мероприятия смогут только привитые или выздоровевшие от коронавируса итальянцы.
Отмечается, что другие граждане не смогут провести досуг в перечисленных местах, даже если будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19.
Правительство, в частности, одобрило так называемый "усиленный" "Green Pass", который исключит возможность COVID-тестирования для определенных видов деятельности в помещении и будет действовать в течение указанного периода, а после 15 января будет использоваться в регионах с ростом заболеваемости.
Заметим, что раньше для посещения общественных заведений и пользования междугородним общественным транспортом итальянцам нужно было иметь обычный Green Pass с доказательством вакцинации, выздоровления или отрицательного теста.
Теперь же этот документ необходим для регистрации в отеле и пользования региональным или местным общественным транспортом.
Кроме того, прививка станет обязательной не только для медработников и сотрудников домов престарелых, но и для правоохранителей, военных и школьных работников.
Премьер-министр страны Марио Драги заявил, что соответствующие меры необходимы для предотвращения "медленного, но неуклонного" роста инфекций и сохранения успехов Италии в перезагрузке третьей по величине экономики ЕС, которая в прошлом году сократилась на 8,9%.
"Мы начали возвращаться в нормальную жизнь. Мы хотим сохранить эту нормальность", — пояснил Драги.
В Италии сейчас ежедневно регистрируют около 10 тысяч случаев заражения коронавирусом и менее сотни смертей. В стране полностью вакцинировались более 84% населения в возрасте от 12 лет.
Министр здравоохранения Роберто Сперанса признал, что в Италии дела обстоят лучше, чем у многих ее соседей, но подчеркнул, что ключом к борьбе с пандемией являются превентивные меры предосторожности.
"Противостоять вирусу очень важно, если вы хотите держать ситуацию под контролем", — высказался он
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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