В Италии невакцинированные граждане не смогут посещать рестораны даже с COVID-тестом

В Италии невакцинированные граждане не смогут посещать рестораны даже с COVID-тестом

Итальянское правительство одобрило усиленный "Green Pass", исключающий возможность COVID-тестирования для определенных видов деятельности в помещении.

В Италии в среду, 24 ноября, заявили об ограничении невакцинированным от COVID-19 жителям доступа к ряду общественных мест.

Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно решению правительства, с 6 декабря по как минимум 15 января питаться в помещении ресторанов, ходить в кино и посещать спортивные мероприятия смогут только привитые или выздоровевшие от коронавируса итальянцы.

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Отмечается, что другие граждане не смогут провести досуг в перечисленных местах, даже если будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19.

Правительство, в частности, одобрило так называемый "усиленный" "Green Pass", который исключит возможность COVID-тестирования для определенных видов деятельности в помещении и будет действовать в течение указанного периода, а после 15 января будет использоваться в регионах с ростом заболеваемости.

Заметим, что раньше для посещения общественных заведений и пользования междугородним общественным транспортом итальянцам нужно было иметь обычный Green Pass с доказательством вакцинации, выздоровления или отрицательного теста.

Теперь же этот документ необходим для регистрации в отеле и пользования региональным или местным общественным транспортом.

Кроме того, прививка станет обязательной не только для медработников и сотрудников домов престарелых, но и для правоохранителей, военных и школьных работников.

Премьер-министр страны Марио Драги заявил, что соответствующие меры необходимы для предотвращения "медленного, но неуклонного" роста инфекций и сохранения успехов Италии в перезагрузке третьей по величине экономики ЕС, которая в прошлом году сократилась на 8,9%.

"Мы начали возвращаться в нормальную жизнь. Мы хотим сохранить эту нормальность", — пояснил Драги.

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В Италии сейчас ежедневно регистрируют около 10 тысяч случаев заражения коронавирусом и менее сотни смертей. В стране полностью вакцинировались более 84% населения в возрасте от 12 лет.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса признал, что в Италии дела обстоят лучше, чем у многих ее соседей, но подчеркнул, что ключом к борьбе с пандемией являются превентивные меры предосторожности.

"Противостоять вирусу очень важно, если вы хотите держать ситуацию под контролем", — высказался он