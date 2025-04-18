В Италии оборвалась канатная дорога: есть жертвы и раненые

Канатная дорога в Италии после аварии / © скриншот с видео

Реклама

Вблизи итальянского Неаполя в районе горы Фаито 17 апреля оборвался трос канатной дороги и сорвалась ее кабина. Из-за аварии погибли четыре человека, еще один человек получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает EFE.

Инцидент с канатной дорогой произошел на маршруте между городком Кастелламмаре-ди-Стабия и вершиной горы Фаито. Она расположена на высоте более 1100 м над Средиземным морем.

Реклама

Из-за разрыва троса две кабины канатной дороги оказались заблокированными в воздухе. В одной из них находились 11 пассажиров, во второй — пятеро. Пассажиров первой кабины удалось спасти, а вот вторая кабина упала в обрыв. Спасатели искали ее в сложных погодных условиях: операцию значительно усложняли туман и ветер.

Сначала сообщалось о трех погибших и одном пропавшем, но впоследствии пропавшего нашли мертвым. Что касается пострадавших, то это четверо туристов и сотрудник компании Ente Autonomo Volturno (EAV), обслуживающей канатную дорогу. По данным медиа, раненый — машинист, его эвакуировали вертолетом в больницу в Неаполе.

Министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини поручил провести расследование технического состояния канатной дороги и установить ответственных.

Обратим внимание, что это уже не первый инцидент на этом участке. Так, в 1960 году из-за ошибки оператора кабина не затормозила вовремя, из-за чего погибли четыре человека и еще более 30 пострадали.

Дата публикации 08:25, 18.04.25 Количество просмотров 14 Возле Неаполя сорвалась кабина канатной дороги

Напомним, 17 апреля неизвестный мужчина устроил стрельбу в университете штата Флорида в городе Таллахасси. Там погибли два человека, еще пятеро получили ранения.