В Италии объявлено чрезвычайное положение и эвакуация - подробности

Правительство Италииобъявило чрезвычайное положение из-за последствий разрушительного циклона Гарри, который на прошлой неделе пронесся по Калабрии, Сицилии и Сардинии. Только на Сицилии убытки оцениваются в более 1,5 миллиарда евро, а туристический центр Таормина получил критические повреждения.

Об этом сообщают издания ANSAи The Guardian.

Министр гражданской защиты Италии Нелло Музумечи отметил, что правительство выделило 100 миллионов евро на первые меры помощи пострадавшим регионам. Чрезвычайное положение введено на 12 месяцев с возможностью продления еще на год.

Циклон Гарри вызвал сильные ветры, проливные дожди и штормовые волны до 9 метров, что привело к масштабным разрушениям в Калабрии, Сицилии и Сардинии. Только на Сицилии повреждена инфраструктура, дороги, коммерческие объекты, гостиницы, кафе и жилые дома на сумму около 1,5 миллиарда евро, сообщил губернатор Сицилии Ренато Скифани.

"Это был чрезвычайный случай, который буквально поставил на колени один из ключевых туристическо-гостиничных районов Сицилии - Таормину", - отметил Скифани.

"Поэтому мы также опасаемся краха туристической инфраструктуры в зоне, которая формировала ВВП туристическо-гостиничного сектора Сицилии".

В городе Нишеми, что на юге Сицилии, циклон вызвал масштабный оползень длиной 4 км, из-за которого около 1,5 тысячи жителей были эвакуированы. Мэр Массимилиано Конти описал ситуацию как "критическую" и призвал людей оставаться дома, не приближаться к зонам опасности.

"Это драматический сдвиг почвы", - сказал Конти в видеообращении.

"К счастью, обошлось без пострадавших, только повреждения домов. Ситуация угрожающая, ведь земля продолжает двигаться, а дожди затрудняют спасательные и технические работы".

Школы остаются закрытыми, а дорога, соединяющая Нишеми с прибрежным городом Джела, перекрыта. Часть эвакуированных находится у родственников, другие - в местной спортивной арене.

По данным ученых, климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов, делает подобные стихийные явления - штормовые волны, наводнения, ураганы - более частыми и интенсивными. Основным источником этих газов является сжигание ископаемого топлива - нефти, газа и угля, продажа которых приносит огромные прибыли энергетическим гигантам.

Министр гражданской защиты Музумечи сообщил, что в ближайшие дни правительство примет новое межведомственное постановление, которое позволит восстановить и реконструировать поврежденную инфраструктуру.

Президент Сицилии Ренато Скифани отметил, что только на Сицилии убытки пока оценивают в 740 миллионов евро, но окончательная сумма может вдвое превысить эту оценку.

Напомним, ранее мы писали о том, что итальянский остров Сицилия оправляется от последствий разрушительного шторма "Гарри". Стихия спровоцировала масштабные геологические разрушения в районе города Нишеми