В Италии офицер получил 29 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

За передачу секретных документов он должен получить 5 тысяч евро.
Офицер военно-морских сил Италии Вальтер Биота был приговорен Военным трибуналом Рима к 29 годам заключения за шпионаж в пользу РФ.
Об этом сообщает ANSA.
Сообщается, что военнослужащий был задержан в 2021 году при попытке передать Российской Федерации секретные документы НАТО. За свои услуги он должен получить 5 тысяч евро.
Следствие установило, что осужденный тайно сфотографировал специальным смартфоном 106 секретных документов и планировал передать SD-карту сотруднику посольства России в Италии Дмитрию Остроухову.
Окончательный приговор на год меньше, чем Биот получил в военном суде первой инстанции в марте 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии задержан российский шпион, полиция рассказала подробности.
Кроме того, мы ранее информировали, что глава представительства России в ЕС Кирилл Логвинов оказался шпионом.
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