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В Италии отменили концерт известного дирижера из-за его поддержки Путина
Итальянские власти отменили концерт Валерия Гергиева из-за его публичной поддержки Путина. Против выступления выступила Юлия Навальная и правозащитники.
Концерт классической музыки с участием российского дирижера Валерия Гергиева, запланированный на 27 июля во дворце Реджия-ди-Казерта вблизи Неаполя, был упразднен после волны критики. Гергиев, являющийся художественным руководителем Мариинского театра в Санкт-Петербурге, давно известен своей поддержкой Владимира Путина.
Как сообщило итальянское агентство ANSA, мероприятие отменили без объяснений. Представители Реджии подтвердили факт отмены в комментарии CBS News.
Против концерта выступили итальянские парламентарии, правозащитники и российские оппозиционеры. Среди них – Юлия Навальная, вдова Алексея Навального. Она назвала Гергиева "приверженцем режима", который помогает Кремлю легитимизировать войну против Украины, и поддержала решение итальянской стороны: "Это не радостная, но правильная новость".
По словам Навальной, художники, поддерживающие российскую диктатуру, не должны выступать в Европе. Она также подчеркнула, что отказ от их присутствия - это "маленький, но важный шаг".
Валерий Гергиев, которого раньше называли "диким гением" на Западе, в последние годы столкнулся с критикой из-за отказа публично осудить войну России против Украины. Поэтому ему уже запрещали выступать на ведущих сценах, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке и Мюнхенской филармонии.
Российский МИД резко отреагировал на отмену Речница Мария Захарова обвинила Италию в "культурной цензуре" и заявила, что решение принято "под давлением Украины".
В то же время итальянские власти пока не дали официальных комментариев по поводу причин отмены концерта.