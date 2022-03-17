В Италии отобрали элитный жилой комплекс у близкого друга Путина

В Италии отобрали элитный жилой комплекс у близкого друга Путина

Арест наложен на виллу бывшего российского министра и банкира Петра Авена.

Итальянская финансовая гвардия (Guardia di Finanza) в среду, 16 марта, наложила арест на жилой комплекс на острове Сардиния, принадлежащий бывшему российскому министру и банкиру Петру Авену, который находится под санкциями Европейского Союза из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Бизнесмен фигурирует в списке миллиардеров, наиболее связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и регулярно встречался с ним в Кремле.

67-летний Петр Авен из-за введенных санкций недавно ушел в отставку с поста председателя совета директоров "Альфа-банка" — крупнейшего коммерческого банка России. Ранее он являлся министром международной экономики в правительстве президента Бориса Ельцина.

По данным журнала Forbes, олигарх имеет состояние более 5 миллиардов долларов и занимает 529-е место среди самых богатых людей мира.

Комплекс недвижимости Maureena, на который наложен арест, стоит около 4 миллионов евро. Это самая старая вилла в маленькой деревне Порто-Рафаэль.

Известно, что вблизи этого имения в 2015 году внезапно умерла жена миллиардера — у нее произошло сердечное приступ на яхте.

Напомним, ранее в Италии конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту "Леди М" задержали в порту города Империя, а судно "Лена" – в Сан-Ремо. Процесс проходил в присутствии адвокатов их владельцев.

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