В Италии перехватили письмо Папе Римскому с тремя пулями

Кроме пуль, в конверте было сообщение о финансовых операциях в Ватикане.
В Милане итальянские почтальоны перехватили подозрительный конверт, адресованный Папе Римскому Франциску, в котором находилось три пули.
Об этом сообщает ABC News.
Руководитель сортировочного центра сообщил о письме карабинеров. Они изъяли конверт и начали расследование вместе с коллегами со следственного подразделения Милана.
В конверте были три пули типа Флобера, калибром 9 миллиметров. Текст был написан не очень разборчиво, адресован "Папе — Ватикан — Пьяцца Сан-Пьетро в Риме". Его прислали из Франции.
Кроме пуль, в письме было сообщение о финансовых операциях в Ватикане. Представители Ватикана пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, 84-летнего понтифика выписали из больницы после операции на кишечнике.