В Италии перехватили письмо Папе Римскому с тремя пулями

В Италии перехватили письмо Папе Римскому с тремя пулями

Кроме пуль, в конверте было сообщение о финансовых операциях в Ватикане.

В Милане итальянские почтальоны перехватили подозрительный конверт, адресованный Папе Римскому Франциску, в котором находилось три пули.

Об этом сообщает ABC News.

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Руководитель сортировочного центра сообщил о письме карабинеров. Они изъяли конверт и начали расследование вместе с коллегами со следственного подразделения Милана.

В конверте были три пули типа Флобера, калибром 9 миллиметров. Текст был написан не очень разборчиво, адресован "Папе — Ватикан — Пьяцца Сан-Пьетро в Риме". Его прислали из Франции.

Кроме пуль, в письме было сообщение о финансовых операциях в Ватикане. Представители Ватикана пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, 84-летнего понтифика выписали из больницы после операции на кишечнике.

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