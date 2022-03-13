В Италии перевернулся автобус с десятками украинцев: есть жертва и пострадавшие (фото)

В Италии перевернулся автобус с десятками украинцев: есть жертва и пострадавшие (фото)

Спасательные работы продолжаются.

Автобус, в котором находились около 50 украинцев, взлетел с дороги в Италии, в результате чего один пассажир погиб и несколько получили ранения.

Об этом сообщают Sky TG24, Reuters.

Авария произошла на шоссе между Чезеной и Римини, на северо-восточном побережье. Как свидетельствуют фото, автобус опрокинулся.

Предварительно пострадавшие не получили серьезных травм. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, в Турции перевернулся туристический автобус: погибли по меньшей мере шесть человек.

Читайте также: