В Италии перевернулся автобус с десятками украинцев: есть жертва и пострадавшие (фото)

Спасательные работы продолжаются.
Автобус, в котором находились около 50 украинцев, взлетел с дороги в Италии, в результате чего один пассажир погиб и несколько получили ранения.
Об этом сообщают Sky TG24, Reuters.
Авария произошла на шоссе между Чезеной и Римини, на северо-восточном побережье. Как свидетельствуют фото, автобус опрокинулся.
Предварительно пострадавшие не получили серьезных травм. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, в Турции перевернулся туристический автобус: погибли по меньшей мере шесть человек.
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