В Италии по популярному среди туристов острову пронесся торнадо: есть погибшие и раненые

В Италии по популярному среди туристов острову пронесся торнадо: есть погибшие и раненые

Один из спасателей, комментируя ситуацию, назвал эту сцену "апокалиптической".

В Италии в пятницу, 10 сентября, по меньшей мере два человека погибли в результате мощного торнадо, который сорвал крыши и перевернул автомобили на туристическом острове Пантеллерия.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что от стихии также пострадали девять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Один из спасателей, комментируя ситуацию журналистам Ansa, назвал эту сцену "апокалиптической".

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По данным Агентства гражданской защиты, одним из погибших является дежурный пожарный. В момент инцидента он вместе с другим пострадавшим, 86-летним мужчиной, ехал в автомобиле.

В общем всех раненых должны на вертолете эвакуировать в больницу в городе Палермо, однако сделать это смогут, когда погодные условия улучшатся.

Средиземноморский остров Пантеллерия известен своими вулканическими скалами и термальными источниками, а также является излюбленным местом знаменитостей.

Как сообщалось, в США число жертв мощного урагана "Ида", который впервые ударил по Луизиане более недели назад, выросла до 82.

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