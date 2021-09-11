В Италии по популярному среди туристов острову пронесся торнадо: есть погибшие и раненые

Один из спасателей, комментируя ситуацию, назвал эту сцену "апокалиптической".
В Италии в пятницу, 10 сентября, по меньшей мере два человека погибли в результате мощного торнадо, который сорвал крыши и перевернул автомобили на туристическом острове Пантеллерия.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что от стихии также пострадали девять человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Один из спасателей, комментируя ситуацию журналистам Ansa, назвал эту сцену "апокалиптической".
По данным Агентства гражданской защиты, одним из погибших является дежурный пожарный. В момент инцидента он вместе с другим пострадавшим, 86-летним мужчиной, ехал в автомобиле.
В общем всех раненых должны на вертолете эвакуировать в больницу в городе Палермо, однако сделать это смогут, когда погодные условия улучшатся.
Средиземноморский остров Пантеллерия известен своими вулканическими скалами и термальными источниками, а также является излюбленным местом знаменитостей.
Как сообщалось, в США число жертв мощного урагана "Ида", который впервые ударил по Луизиане более недели назад, выросла до 82.