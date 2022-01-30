В Италии полиция разыскивает мужчину, потерявшего палец на месте преступления

Палец обнаружили в мусоре.

В Италии правоохранители сняли отпечаток с пальца сбежавшего с территории охраняемого завода и теперь рассчитывает найти преступника по нему.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин покинули территорию завода, перелезли через забор из колючей проволоки, в котором запутался палец одного из преступников. Они скрылись на припаркованной неподалеку машине.

Однако напарник подозреваемого вернулся на место ограбления. Охранник застал его, когда тот рылся в опавших листьях. На вопрос, что он здесь делает, преступник сказал, что ищет "палец с кольцом на нем".

Впоследствии две фаланги безымянного пальца правой руки были найдены в мусоре возле забора перерабатывающего завода.

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Ранее стало известно, что в США мужчина отсидел в тюрьме 20 лет за преступление, которое совершил его брат-близнец.

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