В Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка: видео

Авиакатастрофа произошла после взлета группы самолетов из туринского аэропорта Казелле, ее причина неизвестна.

В субботу, 16 сентября, самолет итальянской акробатической авиационной команды Frecce Tricolori разбился во время тренировок возле города Турина. В результате авиакатастрофы погибла 5-летняя девочка, которая находилась в автомобиле, проезжавшем рядом с местом падения самолета.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на итальянские СМИ.

Самолет или части самолета врезались в автомобиль, в котором находилась семья — супруги и двое детей. Пятилетняя девочка получила смертельные ранения, а 9-летний мальчик и родители пострадали от ожогов. Пилот катапультировался и тоже получил ожоги.

На видео аварии видны девять самолетов, двигающихся двумя V-образными группами. Вдруг один из самолетов опускается ниже других и разбивается, вызывая огненный шар из-за взрыва, очевидно, горючего.

На видео также видно, как пилот катапультируется с парашютом незадолго до столкновения внутри ограждения аэродрома.

Сообщается, что крушение произошло после взлета из туринского аэропорта Казелле. О причинах крушения пока не сообщается.

На фотографиях последствий видны обломки самолета на кукурузном поле и сгоревшая и разбитая машина, опрокинувшаяся на обочину.

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Frecce Tricolori – ведущая итальянская команда пилотов-акробатов, входящая в состав ВВС Италии. Обычно они выполняют показательные полеты на событиях национального значения, оставляя полосы красного, зеленого и белого дыма – в цветах итальянского флага. Более сложную акробатику выполняют во время авиашоу.

Отряд готовился к выступлению в воскресенье, 17 сентября, в рамках мероприятий по случаю 100-летия ВВС Италии.

Напомним, 12 августа, когда в России праздновали День Военно-воздушных сил, в Калининградской области упал, пытаясь выполнить фигуру высшего пилотажа, истребитель Су-30. Падение самолета попало на видео.

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