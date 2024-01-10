В Италии приняли решение о военной помощи Украине: как проголосовал парламент

Помощь Украине будет оказываться до тех пор, пока не прекратятся российские атаки.

В среду, 10 января, в присутствии министра обороны Гвидо Крозетто нижняя палата парламента Италии приняла резолюцию, обязывающую правительство оказывать военную поддержку Украине.

Об этом сообщает Ansa.

Одобренным документом предусмотрена поддержка Украины, "в соответствии с взятыми обязательствами и согласованием в рамках НАТО и ЕС, а также на международных форумах, к которым принадлежит Италия", в частности, "путем передачи военных средств, материалов и оборудования".

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"После семи уже официально оформленных пакетов, мы недавно дали зеленый свет на отправку восьмого транша оборудования, материалов и систем в Киев. Этот пакет оборудования и систем вооружения также направлен только и исключительно на усиление обороноспособности Украины", – сказал министр Крозетто в своем выступлении парламенте.

Министр также сообщил, что среди различных действий, предпринимаемых Италией, есть также выражение заинтересованности в участии в коалиции по разминированию, которое продвигает Литва.

Гвидо Крозетто заверил, что помощь Украине будет оказываться до тех пор, пока не прекратятся российские атаки.

Резолюция в итальянском парламенте была принята 195 голосами "за", 50 — "против" и 55 — "воздержались".

Напомним, в среду, 10 января, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о принятии пакета долгосрочной военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов евро.

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