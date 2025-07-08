В Италии пропала 18-летняя украинка Мария Бугаева: что о ней известно

Мария Бугаева / © ANSA

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В Италии в муниципалитете Каровиньо исчезла 18-летняя украинка Мария Бугаева, которая вместе с однокурсниками из Братиславского университета проходила стажировку в одном из туристических заведений префектуры Бриндизи. Об этом 5 июля сообщили владельцы заведения в поселке Медитура.

об этом сообщают Ansaи Il Messaggero.

Последний раз Марию видели накануне, в пятницу, 4 июля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она выходила из гостиничного комплекса и шла по тропинке в направлении природного заповедника Торре Гуачето, однако на ночевку девушка не вернулась.

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В комнате, где жила студентка, был найден ее паспорт, мобильный телефон и записка с несколькими номерами телефонов. По словам работодателей и друзей, Мария плохо владеет итальянским языком и не сообщала о намерениях покинуть место стажировки. Известно также, что перед исчезновением она перевела деньги своему брату.

Правоохранители опросили работников туристического комплекса и других студентов, которые проходили стажировку вместе с Марией. Поиски девушки продолжаются, в них задействованы полиция, карабинеры, пожарные, кинологи, спасатели и волонтеры гражданской защиты. Для осмотра труднодоступных мест используют дроны и вертолеты.

Муниципальный глава Каровиньо Массимо Ланзилотти рассказал, что наиболее вероятной причиной исчезновения считают добровольное решение Марии покинуть гостиничный комплекс, ведь следователи не обнаружили признаков насильственных действий.

По данным итальянских СМИ, накануне исчезновения девушка узнала, что ее стажировка, которая должна была завершиться 6 июля, не будет продлена. Следствие проверяет, повлияло ли это на решение Марии покинуть место жительства.

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Родителям девушки, которые проживают в Украине, сообщили об исчезновении дочери. Они получают актуальную информацию через дипломатические каналы.

Сейчас следователи продолжают рассматривать различные версии событий. Поиски продолжаются в районе природного заповедника и близлежащих территориях. В социальных сетях распространяют фото Марии с описанием ее внешности, чтобы привлечь общественность к поискам.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции пытались провести «свадьбу»между 22-летним британцем и 9-летним ребенком из Украины.